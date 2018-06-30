Виллиан может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Виллиан может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Челси" Виллиан может перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Express, "синие" хотят получить за бразильца не менее 75 миллионов евро.

Отмечается, что Виллиан не входит в планы Маурицио Сарри, который вскоре должен возглавить "Челси".

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