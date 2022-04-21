Виллиан может покинуть "Коринтианс" из-за угроз

Фото: твиттер Виллиана/Автор неизвестен

Полузащитник "Коринтианса" Виллиан может покинуть клуб, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболисту угрожают болельщики из-за поражения команды в матче Кубка Либертадорес от "Олвейс Реди" (0:2). Дело дошло до того, что дочери бразильца боятся ходить в школу. Сам Виллиан ездит на тренировку с охранником.

В нынешнем сезоне 33-летний Виллиан провел за "Коринтианс" 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

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