Виллиан может покинуть "Коринтианс" из-за угроз
Фото: твиттер Виллиана/Автор неизвестен
Полузащитник "Коринтианса" Виллиан может покинуть клуб, сообщает ESPN.
По сведениям источника, футболисту угрожают болельщики из-за поражения команды в матче Кубка Либертадорес от "Олвейс Реди" (0:2). Дело дошло до того, что дочери бразильца боятся ходить в школу. Сам Виллиан ездит на тренировку с охранником.
В нынешнем сезоне 33-летний Виллиан провел за "Коринтианс" 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Не пропустите: Виллиан рассказал, почему он ушел из "Арсенала". | http://soccernews.ru
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