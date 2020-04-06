Виллиан может продолжить карьеру в "Барселоне" или ПСЖ

1 Теги челсивиллианбарселонатрансферыпсж

Виллиан может продолжить карьеру в "Барселоне" или ПСЖ

Нападающий "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает  Daily Mail.

По данным источника, каталонский клуб может приобрести 31-летнего форварда этим летом. Помимо "Барселоны" игроком также интересуется ПСЖ.

Контракт футболиста с "Челси" рассчитан до лета 2020 года.

Ранее форвард заявил, что хотел бы продолжать играть в Европе. В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах за "синих".

Не пропустите: Виллиан сообщил об уходе из "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ему надо быть внимательнее ... В каталонии он не сможет выбивать контракт...Эта ниша занята Лео... 100 млн - мое любимое число (с) Картон Мессиандрович.

Ответить

главное

Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов