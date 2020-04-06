Виллиан может продолжить карьеру в "Барселоне" или ПСЖ
Нападающий "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, каталонский клуб может приобрести 31-летнего форварда этим летом. Помимо "Барселоны" игроком также интересуется ПСЖ.
Контракт футболиста с "Челси" рассчитан до лета 2020 года.
Ранее форвард заявил, что хотел бы продолжать играть в Европе. В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах за "синих".
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