Виллиан может вернуться в Бразилию

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Виллиан может вернуться в Бразилию Фото: инстаграм Виллиана

Вингер "Арсенала" Виллиан намерен покинуть клуб.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 33-летний бразилец изучает предложение от "Коринтианса". Однако в приоритете у игрока продолжение карьеры в Европе.

Отмечается, что "Арсенал" готов бесплатно отпустить Виллиана, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

На данный момент Виллиан находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус.

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