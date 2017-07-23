Виллиан: "Мы становимся лучше с каждой игрой"

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Виллиан: "Мы становимся лучше с каждой игрой"

Хавбек "Челси" Виллиан прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:0) в товарищеской встрече.

"Считаю, что я выполнил свою работу. Мы с самого начала хорошо играли против "Арсенала". Мы знали, что газон не в очень хорошем состоянии, но команды были в равных условиях. Мы старались создавать моменты и забивать голы, и сделали это. Они оставляли много пространства за спинами защитников, и мы этим воспользовались. Я упустил отличную возможность в начале встречи, но затем всё-таки забил, и это было приятно. Мы становимся лучше с каждой игрой.

У нас ещё две игры впереди в программе этого турне, но уже сама победа в таком матче с сильным противником здорово прибавляет уверенности. Играть против сильных команд довольно сложно, и это помогает прогрессировать, потому что нам приходится собираться и противостоять непростым соперникам. Это отличное испытание перед началом сезона. Мы отлично играли и выиграли у "Арсенала", и надеюсь, мы также проведём матчи против "Баварии" и "Интера" - приводит слова Виллиана официальный сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Арсенал" - "Челси". | http://soccernews.ru

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