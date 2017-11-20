Виллиан: "На данный момент я не планирую возвращаться в Бразилию"

Хавбек "Челси" Виллиан обратился к бразильскому журналисту Сандро Барбозе, который ранее заявлял о переговорах футболиста с "Палмейрасом".

"Привет, Сандро. Как ты? Извини, но я не веду переговоры с "Палмейрасом". На данный момент я не планирую возвращаться в Бразилию. Обнимаю" - приводит слова Виллиана 90min.com.

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