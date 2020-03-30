Виллиан намерен остаться в АПЛ

Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Виллиан принял решение по своему будущему, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист надеется остаться в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с лондонцами истекает летом и он станет свободным агентом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что им интересовались "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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