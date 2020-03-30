Виллиан намерен остаться в АПЛ
Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Виллиан принял решение по своему будущему, сообщает ESPN.
По сведениям издания, футболист надеется остаться в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с лондонцами истекает летом и он станет свободным агентом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что им интересовались "Арсенал" и "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: "Барселона" отказалась от трансфера Виллиана. | http://soccernews.ru
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|18
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