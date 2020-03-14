Виллиан намерен отклонить предложение "Ювентуса"

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Виллиан намерен отклонить предложение "Ювентуса"

"Ювентус" летом хочет заполучить вингера "Челси" Виллиана.

Однако как сообщает Tuttosport, сам бразилец не намерен уезжать в Италию. Игрок желает остаться в Англии, где им интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Напомним, что контракт Виллиана с "Челси" истекает летом 2020 года.

В этом сезоне на счету игрока 7 голов и 7 результативных передач в 37 играх.

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