Виллиан намерен отклонить предложение "Ювентуса"

"Ювентус" летом хочет заполучить вингера "Челси" Виллиана.

Однако как сообщает Tuttosport, сам бразилец не намерен уезжать в Италию. Игрок желает остаться в Англии, где им интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Напомним, что контракт Виллиана с "Челси" истекает летом 2020 года.

В этом сезоне на счету игрока 7 голов и 7 результативных передач в 37 играх.

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