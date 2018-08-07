Вингер лондонского "Челси" Виллиан назвал единственный клуб, который предпринимал попытки его подписать.

"Единственный клуб, который сделал официальное предложение по мне - это "Барселона", - приводит слова 29-летнего игрока "аристократов" Le 10 Sport.

Также интерес к бразильцу приписывают со стороны мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Виллиан высказался о работе с Конте. | soccernews.ru