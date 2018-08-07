Виллиан назвал единственный клуб, который предпринимал попытки его подписать

Теги челсиреал мадридманчестер юнайтедбарселонавиллиан

Виллиан назвал единственный клуб, который предпринимал попытки его подписатьВингер лондонского "Челси" Виллиан назвал единственный клуб, который предпринимал попытки его подписать.

"Единственный клуб, который сделал официальное предложение по мне - это "Барселона", - приводит слова 29-летнего игрока "аристократов" Le 10 Sport.

Также интерес к бразильцу приписывают со стороны мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Виллиан высказался о работе с Конте. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов