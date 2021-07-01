"Интер Майами" отказался от трансфера Виллиана из-за финансовых требований игрока

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"Интер Майами" отказался от трансфера Виллиана из-за финансовых требований игрока Фото: инстаграм Виллиана

"Интер Майами" интересовался вингером "Арсенала" Виллианом.

По сведения 101greatgoals, клуб Дэвида Бекхэма отказался от трансфера бразильца из-за его финансовых требований.

Отмечается, что Виллиан просил зарплату около 10 миллионов евро за сезон, что в два раза больше, чем у нападающего "Интер Майами" Гонсало Игуаина.

В минувшем сезоне на счету Виллиана один гол и семь ассистов в 37 играх.

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