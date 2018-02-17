Виллиан назвал клубы, в которых он мечтает поиграть

Теги челсивиллианбарселонареал мадрид

Виллиан назвал клубы, в которых он мечтает поиграть

Вингер "Челси" Виллиан рассказал, за какие клубы он хотел бы поиграть.

"Реал" и "Барселона" - два самых больших клуба в мире. Они мечта. Да, есть и другие значимые команды, но эти две отличаются от всех" - приводит слова Виллиана Goal.com.

Действующее соглашение Виллиана с "Челси" рассчитано до лета 2020 года.

Читайте также: Виллиан стал автором лучшего гола АПЛ в январе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов