Виллиан назвал клубы, в которых он мечтает поиграть

Вингер "Челси" Виллиан рассказал, за какие клубы он хотел бы поиграть.

"Реал" и "Барселона" - два самых больших клуба в мире. Они мечта. Да, есть и другие значимые команды, но эти две отличаются от всех" - приводит слова Виллиана Goal.com.

Действующее соглашение Виллиана с "Челси" рассчитано до лета 2020 года.

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