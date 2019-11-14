Виллиан назвал лучшего футболиста в истории
Вингер "Челси" и сборной Бразилии Виллиан рассказал, кого он считает лучшим футболистом всех времён.
"Роналдиньо - лучший из всех. Без вариантов. Он лучше, чем Роналду и Месси. Они много забивают, но только Роналдиньо творил на поле удивительные вещи, демонстрировал настоящую магию. Думаю, он слишком рано завершил карьеру. Если бы он поиграл на высоком уровне ещё, то был бы признан лучшим три, четыре или пять раз, а не всего лишь дважды. Роналдиньо - мой главный футбольный кумир", - цитирует Виллиана Goal.com.
Роналдиньо в течение карьеры выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". За сборную Бразилии сыграл 97 матчей и забил 33 гола.
Легендарный полузащитник повесил бутсы на гвоздь в январе 2018 года в возрасте 37 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7