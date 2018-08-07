Полузащитник "Челси" Виллиан назвал лучшего тренера, с которым он работал.

"Моуринью - лучший тренер из всех, с кем я работал. У нас были хорошие отношения, мы с ним друзья. Мы иногда общаемся, переписываемся по WhatsApp. Он отличный тренер, я действительно с удовольствием работал под его руководством. Надеюсь, однажды я снова смогу поработать с ним" - цитирует бразильца ESPN.

Напомним, что Моуринью сейчас возглавляет "Манчестер Юнайтед", который этим летом активно проявлял интерес к Виллиану.

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