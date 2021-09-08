Виллиан назвал причину ухода из "Арсенала"

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Виллиан назвал причину ухода из "Арсенала"

Фото: инстаграм Виллиана/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник Виллиан рассказал, почему он решил покинуть лондонский "Арсенал" и перейти в "Коринтианс".

"Я много думал вместе с семьей и близкими. К сожалению, мой период выступления за "Арсенал" оказался не лучшим. Я не был счастлив в клубе, но я не буду вдаваться в детали. Я решил, что для меня будет лучше вернуться в Бразилию. У меня было несколько вариантов, но я принял решение вернуться в "Коринтианс". Пришло время вернуться в тот клуб, в котором я раскрылся. Мне хотелось быть поближе к семье", - приводит слова Виллиана официальный сайт "Коринтианса“.

33-летний Виллиан выступал за "Арсенал" с 2020 по 2021 годы, провел за клуб 37 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.

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