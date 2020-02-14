Виллиан не хочет переходить в "Ювентус" из-за Сарри

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Виллиан не хочет переходить в "Ювентус" из-за Сарри

"Ювентус" заинтересован в трансфере вингера "Челси" Виллиана.

По сведениям Express, бразилец не хочет переходить в итальянский клуб, так как команду тренирует Маурицио Сарри, под руководством которого он уже работал в "Челси".

Напомним, что контракт 31-летнего бразильца с "Челси" истекает предстоящим летом.

В этом сезоне на счету Виллиана 5 голов и 6 ассистов в 31 игре.

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