Виллиан: "Не получал подтверждения об интересе "Барселоны"

Вингер лондонского "Челси" Виллиан прокомментировал слухи, связывающие его с каталонской "Барселоной".

"Барселона"? Я знаю, что в Интернете появились спекуляции и слухи, но сейчас не время говорить об этом. Я не получал никакого подтверждения, что эта информация является правдой. Я нахожусь в расположении сборной и сосредоточен на выступлениях за нее ", - приводит слова 29-летнего бразильца fichajes.com.

Напомним, Месси одобрил подписание Виллиана. | soccernews.ru