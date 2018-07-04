Виллиан: "Не получал подтверждения об интересе "Барселоны"

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Виллиан: "Не получал подтверждения об интересе "Барселоны"Вингер лондонского "Челси" Виллиан прокомментировал слухи, связывающие его с каталонской "Барселоной".

"Барселона"? Я знаю, что в Интернете появились спекуляции и слухи, но сейчас не время говорить об этом. Я не получал никакого подтверждения, что эта информация является правдой. Я нахожусь в расположении сборной и сосредоточен на выступлениях за нее", - приводит слова 29-летнего бразильца fichajes.com.

Напомним,  Месси одобрил подписание Виллиана. | soccernews.ru

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