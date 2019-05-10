Виллиан: "Не слышал об уходе Азара из "Челси"
Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Виллиан прокомментировал информацию о возможном переходе бельгийского нападающего Эдена Азара в мадридский "Реал".
"Я надеюсь, что Азар останется в "Челси", но в футболе никогда нельзя быть уверенным наверняка. Я думаю, что все мысли Эдена связаны с "Челси". Возможно, по окончании сезона он сам расскажет о ситуации. Я ничего не слышал о его переходе в "Реал". Он очень помогает нам и является одним из лучших игроков в мире", - приводит слова Виллиана Independent.
Ранее сообщалось, что "Челси" требует за 28-летнего Азара порядка 130 миллионов евро, но "Реал" отказывается платить такую сумму.
Не пропустите: "Реал" и "Челси" близки к обмену игроками. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
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|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|37
|15