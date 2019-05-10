Виллиан: "Не слышал об уходе Азара из "Челси"



Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Виллиан прокомментировал информацию о возможном переходе бельгийского нападающего Эдена Азара в мадридский "Реал".

"Я надеюсь, что Азар останется в "Челси", но в футболе никогда нельзя быть уверенным наверняка. Я думаю, что все мысли Эдена связаны с "Челси". Возможно, по окончании сезона он сам расскажет о ситуации. Я ничего не слышал о его переходе в "Реал". Он очень помогает нам и является одним из лучших игроков в мире", - приводит слова Виллиана Independent.

Ранее сообщалось, что "Челси" требует за 28-летнего Азара порядка 130 миллионов евро, но "Реал" отказывается платить такую сумму.

Не пропустите: "Реал" и "Челси" близки к обмену игроками. | http://soccernews.ru