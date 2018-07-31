Виллиан не вернулся в расположение "Челси" из отпуска

Вингер лондонского "Челси" Виллиан не вернулся в расположение своей команды после завершения отпуска, информирует Daily Mail.

По сведениям, издания, 29-летний игрок уже сообщил клубу, что не смог вовремя вернуться в Англию из-за проблем с паспортом. Однако британские СМИ уже предположили, что таким образом бразилец пытается надавить на свой клуб, чтобы тот принял предложение мадридского "Реала" по нему.

Напомним, Виллиан прокомментировал ситуацию со своим будущим. | soccernews.ru