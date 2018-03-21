Виллиан оценил шансы сборной Бразилии в матче с Россией



Полузащитник сборной Бразилии Виллиан не ждет легкой прогулки от товарищеского матча со сборной России, который состоится 23 марта.

"Я играл в России шесть месяцев. Знаю некоторых игроков по "Анжи". У России есть качественные быстрые футболисты. Жду, что нас просто не будет. Готовимся к ЧМ-2018, наигрываем связи.

Главный тренер сборной Бразилии Тите уже сказал, что вызовет меня в команду для участия на ЧМ-2018? Это счастье знать, что снова буду на чемпионате мира. Мечта жизни. Когда-то меня вызвали впервые, как кого-то сейчас. Тогда ко мне партнёры отнеслись с поддержкой. Это придаёт уверенности. Так же сейчас относимся к новичкам. Уверен, что они проявят свои лучшие качества", - приводят слова Виллиана российские СМИ.

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