Виллиан определился со своим будущим

Вингер "Челси" Виллиан дал понять, что он хочет остаться в лондонском клубе.

"Мне нравится Премьер-лига. Мне нравится "Челси". Играть тут было моей мечтой, так что она сбылась. Для меня АПЛ - лучшая лига в мире. И Лондон - великий город. Моей семье нравится жить здесь. Я сделал лучший выбор, присоединившись к "Челси", за пять лет я добыл с клубом много трофеев" - цитирует 29-летнего бразильца Goal.com.

Напомним, что предметный интерес к Виллиану проявлял "Манчестер Юнайтед" и лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

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