Виллиан определился со своим будущим

Теги челсивиллиан

Виллиан определился со своим будущим

Вингер "Челси" Виллиан дал понять, что он хочет остаться в лондонском клубе.

"Мне нравится Премьер-лига. Мне нравится "Челси". Играть тут было моей мечтой, так что она сбылась. Для меня АПЛ - лучшая лига в мире. И Лондон - великий город. Моей семье нравится жить здесь. Я сделал лучший выбор, присоединившись к "Челси", за пять лет я добыл с клубом много трофеев" - цитирует 29-летнего бразильца Goal.com.

Напомним, что предметный интерес к Виллиану проявлял "Манчестер Юнайтед" и лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Не пропустите: "Челси" может купить бывшую цель "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов