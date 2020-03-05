Виллиан отказался продлевать контракт с "Челси"

Форвард "Челси" Виллиан не хочет продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, синие предложили бразильцу двухлетнее соглашение. Однако футболист отказался.

Нынешний контракт 31-летнего нападающего рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он в 36 матчах забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что в услугах Виллиана заинтересованы "Барселона" и "Ювентус".