Виллиан поделился мнением об игре "Барселоны" без Неймара
Вингер "Челси" Виллиан прокомментировал игру "Барселоны" без Неймара.
"Считаю, что "Барселона" остаётся "Барселоной" и без Неймара в составе. Конечно, он великолепный игрок, но у них есть Месси, есть Иньеста, есть Суарес. В этой команде собраны очень хорошие футболисты. Так что "Барселона" всегда остаётся "Барселоной" - приводят слова Виллиана английские СМИ.
Напомним, что вчера матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Челси" и "Барселоной" завершился вничью (1:1).
Читайте также: Виллиан: "Думаю, что "Челси" заслужил победу". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сотворить чудо: "Спартак" едет в гости к "Атлетику" после домашнего поражения
-
Довести дело до конца: "Локомотив" принимает "Ниццу"
-
Нет права на ошибку: киевское "Динамо" принимает АЕК
-
"Кельтам" уготовлен "теплый" прием: "Зенит" при аншлаге сыграет против "Селтика"
-
"Манчестер Юнайтед" снова поставил "автобус" и увез ничью из Севильи
Лента новостей
-
Сапета стал игроком "Ростова"
-
ЦСКА может вернуть Чернова
-
ПСЖ провел переговоры с Зиданом
-
"Зенит" и "Селтик" назвали составы
-
Гол Шатова не помог "Краснодару" уйти от поражения с "Русенборгом"
-
Рамос: "В "Реале" нет соперничества за право исполнения пенальти"
-
"Ростов" исключил Бухарова из заявки на вторую часть сезона в РФПЛ
-
Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в "Барселону"
-
Президент "Атлетико" подтвердил возможный уход Карраско
-
Мхитарян: "Мне нравится играть с Озилом, он - потрясающий футболист"
-
Ширко: "В важных матчах Промес теряется"
-
"Динамо" в контрольном матче "перестреляло" "Ахмат"
-
Де Хеа дал ответ "Реалу"
-
Серхи Роберто: "Хотел бы пойти по стопам Иньесты и Месси"
-
Россия теряет второго защитника перед Чемпионатом Мира
-
"Локомотив" и "Ницца" назвали составы
-
Луис Суарес: "Коутиньо многое даст "Барселоне"
-
До конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла Лиги
-
Ради подписания Гризманна "Барселона" может расстаться с пятью игроками
-
"Реал" может сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем в истории футбола