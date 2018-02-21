Виллиан поделился мнением об игре "Барселоны" без Неймара

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Виллиан поделился мнением об игре "Барселоны" без Неймара

Вингер "Челси" Виллиан прокомментировал игру "Барселоны" без Неймара.

"Считаю, что "Барселона" остаётся "Барселоной" и без Неймара в составе. Конечно, он великолепный игрок, но у них есть Месси, есть Иньеста, есть Суарес. В этой команде собраны очень хорошие футболисты. Так что "Барселона" всегда остаётся "Барселоной" - приводят слова Виллиана английские СМИ.

Напомним, что вчера матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Челси" и "Барселоной" завершился вничью (1:1).

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