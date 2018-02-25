Виллиан поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Вингер лондонского "Челси" Виллиан высказался в преддверии матча 28-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Нам предстоит важнейший матч, и мы с нетерпением ждём его. Мы ожидаем сложной игры, поскольку на "Олд Траффорд" всегда непросто. Мы должны сыграть на том же уровне, что и с "Барселоной" - приводит слова Виллиана Sky Sports.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" состоится сегодня в 17:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru