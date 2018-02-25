Виллиан поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

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Виллиан поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Вингер лондонского "Челси" Виллиан высказался в преддверии матча 28-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Нам предстоит важнейший матч, и мы с нетерпением ждём его. Мы ожидаем сложной игры, поскольку на "Олд Траффорд" всегда непросто. Мы должны сыграть на том же уровне, что и с "Барселоной" - приводит слова Виллиана Sky Sports.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" состоится сегодня в 17:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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