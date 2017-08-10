Виллиан получил предложение от "Манчестер Юнайтед"

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Виллиан получил предложение от "Манчестер Юнайтед"Полузащитник "Челси" Виллиан признал, что летом его приглашали в "Манчестер Юнайтед".

По словам футболиста, его не интересует такое продолжение карьеры.

"Было несколько разговоров с моим агентом, ведь я уже работал с Моуринью и мы стали друзьями. Я ему очень нравлюсь, а он - мне, и как тренер, и как человек. Он мне доверял, за что ему очень благодарен.

В общем, "МЮ" разговаривал с моим агентом, но ничего не вышло - "Челси" ни в коем случае не будет вести переговоры. Да и меня в клубе все устраивает", - сказал он.

Читайте: Виллиан сравнил Моуринью и Конте | soccernews.ru

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