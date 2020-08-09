Виллиан попрощался с "Челси"

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Виллиан попрощался с "Челси"

Бразильский полузащитник Виллиан объявил об уходе из лондонского "Челси".

"Эти были потрясающие семь лет. Уверен, что принял правильное решение, когда переходил в "Челси" в 2013 году. У нас были счастливые и печальные моменты, но были и трофеи. Я никогда не скучал в команде. Но теперь пришло время идти дальше", - написал Виллиан в своем Instagram.

Ожидается, что в ближайшее время 32-летний Виллиан подпишет трехлетний контракт с "Арсеналом".

В составе "Челси" Виллиан провел 339 матчей во всех турнирах, забил 63 гола и отдал 62 результативные передачи. Ранее играл за "Коринтианс", "Шахтер" и "Анжи". За сборную Бразилии сыграл 70 матчей и забил девять голов.

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