Виллиан поучаствовал в четырех голах "Челси" в последних четырех матчах в основе

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Виллиан поучаствовал в четырех голах "Челси" в последних четырех матчах в основе

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде играет с "Хаддерсфилдом".

Один из мячей в этом поединке на счету бразильского полузащитника лондонского клуба Виллиана.

Стоит отметить, что 29-летний Виллиан принял участие в четырех голах "Челси" (1 мяч и 3 голевых паса) в последних четырех матчах в основе.

Не пропустите: "Челси" потерял 16 очков в 16 стартовых матчах сезона. За весь прошлый сезон было потеряно 21 очко. | http://soccernews.ru

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6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
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12 Хаддерсфилд Таун 17 18
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