Виллиан повторил достижение Фабрегаса четырёхлетней давности

Вингеру лондонского "Челси" Виллиану удалось оформить дубль во вчерашнем дерби с "Вест Хэмом" (2:3).

31-летний бразилец сначала реализовал пенальти, а затем забил гол ударом со штрафного.

Подобного в английской Премьер-лиге не происходило более четырёх лет, а именно с марта 2016 года.

Тогда Сеск Фабрегас в составе "Челси" дважды отличился благодаря пенальти и штрафному в матче с тем же "Вест Хэмом".

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