Вингер лондонского "Челси" Виллиан принял окончательное решение по своему будущему, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, 29-летний игрок, выразивший желание покинуть "Стэмфорд Бридж", еще до расставания "аристократами" со своим главным тренером Антонио Конте, не изменил своей позиции и после назначения новым наставником команды другого итальянца Маурицио Сарри.

Напомним, "Челси" и "Милан" могут обменяться игроками. | soccernews.ru