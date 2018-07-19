Виллиан принял окончательное решение по своему будущему

Теги челсивиллианмаурицио сарриантонио конте

Виллиан принял окончательное решение по своему будущемуВингер лондонского "Челси" Виллиан принял окончательное решение по своему будущему, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, 29-летний игрок, выразивший желание покинуть "Стэмфорд Бридж", еще до расставания "аристократами" со своим главным тренером Антонио Конте, не изменил своей позиции и после назначения новым наставником команды другого итальянца Маурицио Сарри.

Напомним,  "Челси" и "Милан" могут обменяться игроками. | soccernews.ru

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