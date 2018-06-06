Виллиан прокомментировал переход Фреда в "Манчестер Юнайтед"

Вингер лондонского "Челси" Виллиан прокомментировал переход полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда в "Манчестер Юнайтед".

"Он очень оказаться в Премьер-Лиге. Мы лишь немного говорили об этом, он с нетерпением ждет дебюта в АПЛ. Он - отличный игрок, и он может еще прогрессировать. Надеюсь, он хорошо проявит себя в "Юнайтед", - цитирует 29-летнего бразильца TuttoMercatoWeb.

Напомним, за Фреда "Манчестер Юнайтед" заплатил 60 миллионов евро. | soccernews.ru