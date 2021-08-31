Виллиан прокомментировал расторжение контракта с "Арсеналом"

Фото: инстаграм Виллиана/Автор неизвестен

Бразильский хавбек Виллиан прокомментировал свое расторжение контракта с "Арсеналом".

"Спасибо "Арсеналу" за представленную возможность и за теплый прием. К сожалению, на поле не все пошло так, как мы все планировали и надеялись.

Меня подвергли серьезной критике, особенно в прессе, за то, что я перешел в клуб из финансовых соображений. Я надеюсь, мой поступок докажет этим людям, что дело было не в этом. Я надеюсь, что эти люди выучат урок и запомнят, что не должны так быстро делать выводы и повышать свою значимость за счет негатива. Хотя я понимаю, что это часть футбола.

На протяжении всей карьеры я старался сделать все, чтобы быть лучшей версией себя, я всегда хотел побеждать, и мне сложно принять что-то иное. К сожалению, в "Арсенале" этого добиться не получилось, и мне очень жаль.

Я в Англии с 2013 года и наслаждался каждой минутой здесь. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне пройти мой путь в этой прекрасной лиге.

И хочу извиниться перед фанатами «Арсенала» за то, что мы так и не встретились должным образом из-за пандемии, но я желаю вам всего наилучшего – вы этого заслуживаете", – написал Виллиан в своих социальных сетях.

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