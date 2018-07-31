Вингер лондонского "Челси" Виллиан прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Я очень доволен своим положением в "Челси", и я очень счастлив жить в Лондоне", - приводит слова 29-летнего игрока "аристократов" Le 10 Sport.

Отметим, что на бразильца претендовали каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

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