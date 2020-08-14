Виллиан прокомментировал свой переход в "Арсенал"

Теги арсенал лондонвиллиан

Виллиан прокомментировал свой переход в "Арсенал"

Новичок лондонского "Арсенала" Виллиан высказался по поводу подписания контракта с "канонирами".

"Арсенал" - один из самых больших клубов мира, в котором под руководством Микеля Артеты создаётся новый проект. Его частью я захотел стать. Попасть в семью "Арсенала" просто невероятно. Я очень счастлив. Я пришёл сюда выигрывать трофеи, потому что клуб заслуживает этого. Нужно делать всё возможное, чтобы побеждать в каждом матче. Я всегда упорно тренируюсь и выхожу на поле, чтобы показывать максимум", - приводит слова 32-летнего бразильца Sky Sports.

Виллиан перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента и заключил соглашение до июня 2023 года. 

До этого звёздный футболист на протяжении 7 сезонов защищал цвета другого лондонского клуба - "Челси".

Не пропустите: Коутиньо намекнул на переход в "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов