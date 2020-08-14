Виллиан прокомментировал свой переход в "Арсенал"

Новичок лондонского "Арсенала" Виллиан высказался по поводу подписания контракта с "канонирами".

"Арсенал" - один из самых больших клубов мира, в котором под руководством Микеля Артеты создаётся новый проект. Его частью я захотел стать. Попасть в семью "Арсенала" просто невероятно. Я очень счастлив. Я пришёл сюда выигрывать трофеи, потому что клуб заслуживает этого. Нужно делать всё возможное, чтобы побеждать в каждом матче. Я всегда упорно тренируюсь и выхожу на поле, чтобы показывать максимум", - приводит слова 32-летнего бразильца Sky Sports.

Виллиан перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента и заключил соглашение до июня 2023 года.

До этого звёздный футболист на протяжении 7 сезонов защищал цвета другого лондонского клуба - "Челси".

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