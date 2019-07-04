Виллиан пропустит финал Кубка Америки
Вингер сборной Бразилии Виллиан не поможет своей национальной команде в финальном матче Кубка Америки-2019 против Перу.
Как сообщает Goal.com, 30-летний футболист выбыл из строя в связи с травмой задней поверхности бедра.
Матч Бразилия - Перу состоится в воскресенье, 7 июля, в 23:00 по московскому времени.
Виллиан принял участие в 4 матчах Кубка Америки-2019 и забил 1 гол.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Почти 150 млн евро из ничего! "Ювентус" умеет подписывать свободных агентов, мы расскажем о самых известных в последнем десятилетии
-
Сборная Перу сенсационно разгромила Чили в полуфинале Кубка Америки-2019
-
Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост
-
Мартинес может возглавить "Ньюкасл"
-
"Зенит" в ближайшее время приобретет защитника "Гамбурга" за 15 миллионов евро
Лента новостей
-
Охрана президента Бразилии могла препятствовать работе системы VAR во время матча с Аргентиной
-
Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"
-
Почти 150 млн евро из ничего! "Ювентус" умеет подписывать свободных агентов, мы расскажем о самых известных в последнем десятилетии
-
Три топ-клуба АПЛ поспорят за Себальоса
-
Герреро вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Америки
-
Виллиан пропустит финал Кубка Америки
-
"Ювентус" сделал первое официальное предложение по де Лигту
-
СМИ узнали условия трансфера Крыховяка в "Локомотив"
-
1
ПСЖ нацелился на вингера "Реала"
-
Сборная США стала вторым финалистом Золотого Кубка КОНКАКАФ
-
2
Сборная Перу сенсационно разгромила Чили в полуфинале Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 3 июля
-
1
"Ювентус" хочет купить Икарди и платить 8 миллионов евро в год
-
Стало известно, под каким номером будет играть Андер Эррера в ПСЖ
-
"Монпелье" представил новую форму
-
Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост
-
1
Мартинес может возглавить "Ньюкасл"
-
1
Воспитанник "Спартака" Обухов перешел в "Сочи"
-
"Севилья" купила игрока "Марселя" Окампоса
-
"Зенит" в ближайшее время приобретет защитника "Гамбурга" за 15 миллионов евро