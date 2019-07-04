Виллиан пропустит финал Кубка Америки

Вингер сборной Бразилии Виллиан не поможет своей национальной команде в финальном матче Кубка Америки-2019 против Перу.

Как сообщает Goal.com, 30-летний футболист выбыл из строя в связи с травмой задней поверхности бедра.

Матч Бразилия - Перу состоится в воскресенье, 7 июля, в 23:00 по московскому времени.

Виллиан принял участие в 4 матчах Кубка Америки-2019 и забил 1 гол.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019). | http://soccernews.ru