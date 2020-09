Виллиан провёл первую тренировку в "Арсенале"

Вингер лондонского "Арсенала" Виллиан сегодня впервые потренировался с новыми партнёрами по команде.

"Приятные ощущения! С нетерпением жду начала сезона!" - написал бразилец в твиттере, прикрепив несколько фото с занятия "канониров".

Good feelings! Looking forward to start the season!



Boas vibrações! Ansioso para o início da temporada! #training #arsenal #newseason #W12 pic.twitter.com/YEi6GB8bMV