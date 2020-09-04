Виллиан провёл первую тренировку в "Арсенале"

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Виллиан провёл первую тренировку в "Арсенале"

Вингер лондонского "Арсенала" Виллиан сегодня впервые потренировался с новыми партнёрами по команде.

"Приятные ощущения! С нетерпением жду начала сезона!" - написал бразилец в твиттере, прикрепив несколько фото с занятия "канониров".

Виллиан перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента и заключил соглашение до июня 2023 года. 

До этого звёздный футболист на протяжении 7 сезонов защищал цвета другого лондонского клуба - "Челси".

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