Виллиан пытался прочитать записку от Моуринью

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

В концовке встречи наставник манкунианцев Жозе Моуринью выпустил на поле защитника Эрика Байи, который передал записку для полузащитника Неманьи Матича. Хавбек "Челси" Виллиан пытался прочесть ее содержимое, но Матичу удалось ему помешать.

Willian trying to read the note pic.twitter.com/BXBFplJOjQ