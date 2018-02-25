Виллиан пытался прочитать записку от Моуринью
В матче 28-го тура чемпионата Англии "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.
В концовке встречи наставник манкунианцев Жозе Моуринью выпустил на поле защитника Эрика Байи, который передал записку для полузащитника Неманьи Матича. Хавбек "Челси" Виллиан пытался прочесть ее содержимое, но Матичу удалось ему помешать.
Видео: Виллиан шпионит за Матичем.
Willian trying to read the note pic.twitter.com/BXBFplJOjQ— Footy Humour (@FootyHumour) 25 февраля 2018 г.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru
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|М
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|Манчестер Юнайтед
|28
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|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
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|Челси
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|6
|Арсенал Лондон
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|45
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|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
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|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
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|Сток Сити
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|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
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|20