Виллиан раскритиковал Конте за отказ от Диего Косты



Полузащитник "Челси" Виллиан подверг критике главного тренера команды Антонио Конте, который год назад расстался с нападающим Диего Костой.

"Между Костой и Конте действительно был конфликт. Правда то, что Конте прислал Диего SMS, в котором сообщил о расставании с ним. Я считаю, что так делать было нельзя. Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня. Это затруднило жизнь "Челси", – приводит слова Виллиана ESPN.

Напомним, что Коста из-за решения Конте полгода не выходил на поле, а в январе перешел в "Атлетико".

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