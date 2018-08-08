Виллиан раскритиковал Конте за отказ от Диего Косты

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Виллиан раскритиковал Конте за отказ от Диего Косты
Полузащитник "Челси" Виллиан подверг критике главного тренера команды Антонио Конте, который год назад расстался с нападающим Диего Костой.

"Между Костой и Конте действительно был конфликт. Правда то, что Конте прислал Диего SMS, в котором сообщил о расставании с ним. Я считаю, что так делать было нельзя. Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня. Это затруднило жизнь "Челси", – приводит слова Виллиана ESPN.

Напомним, что Коста из-за решения Конте полгода не выходил на поле, а в январе перешел в "Атлетико".

Не пропустите: Виллиан назвал лучшего тренера, с которым он работал. | http://soccernews.ru

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