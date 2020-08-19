Виллиан рассказал, что стать игроком "Арсенала" его убеждал Давид Луиз

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Виллиан рассказал, что стать игроком "Арсенала" его убеждал Давид Луиз

Новичок "Арсенала" Виллиан рассказал, что перейти в лондонский клуб его активно убеждал защитник Давид Луиз.

Напомним, оба игрока ранее играли в "Челси" и представляют сборную Бразилии.

"Давид Луиз счастлив в "Арсенале". Мы оба играли в сборной и в "Челси", а теперь вместе в "Арсенале".

Он мне говорил: "Переходи в "Арсенал". Я хочу, чтобы ты перешел", - цитирует Виллиана Goal.

Виллиан перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента и заключил соглашение до июня 2023 года. 

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