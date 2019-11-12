Виллиан рассказал, как остановить Месси
Вингер сборной Бразилии Виллиан в преддверии товарищеского матча против Аргентины высказался об игре капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.
"Он великолепный игрок, лучший в мире. Необходимо внимательно следить за ним. Нужно ограничить свободное пространство. Но мы не будем приставлять к нему персональную опеку, надо просто закрывать пространство между линиями. Главное - не давать ему думать", - цитирует Виллиана Sport.es.
Напомним, что матч Бразилия - Аргентина состоится 15 ноября в 20:00 по московскому времени.
Месси сыграет за свою сборную впервые с лета - он пропустил несколько матчей из-за дисквалификации за критику Южноамериканской конфедерации футбола.
Не пропустите: Гюндоган рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду
Лента новостей
-
Экс-игрок "Ростова" рассказал о драке в раздевалке команды после скандального матча с ЦСКА в 2006 году
-
"Локомотив" теряет Мариу
-
Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020
-
"Болонья" лидирует в борьбе за Ибрагимовича
-
Экс-тренер "Реала" Солари вернулся в клуб
-
Гомес получил повреждение лица в результате стычки со Стерлингом в сборной Англии
-
Виллиан рассказал, как остановить Месси
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Реала"
-
Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку
-
Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей
-
"Барселона" презентовала новую форму
-
Фомин высказался о дебютном сборе в составе сборной России
-
Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"
-
1
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Слуцкий рассказал о разводе с женой
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
Врач сборной России рассказал о травмах Баринова и Черышева
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
Тренер "Сочи" Точилин сделал заявление о своём будущем в клубе