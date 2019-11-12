Виллиан рассказал, как остановить Месси

Вингер сборной Бразилии Виллиан в преддверии товарищеского матча против Аргентины высказался об игре капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Он великолепный игрок, лучший в мире. Необходимо внимательно следить за ним. Нужно ограничить свободное пространство. Но мы не будем приставлять к нему персональную опеку, надо просто закрывать пространство между линиями. Главное - не давать ему думать", - цитирует Виллиана Sport.es.

Напомним, что матч Бразилия - Аргентина состоится 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

Месси сыграет за свою сборную впервые с лета - он пропустил несколько матчей из-за дисквалификации за критику Южноамериканской конфедерации футбола.

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