Вингер сборной Бразилии Виллиан рассказал, кто ему запомнился в составе сборной России.

"На самом деле у сборной России есть талантливые футболисты. Тот же Смолов, с которым я играл в "Анжи". Кого запомнил по этому матчу? 17-й номер у россиян (Александр Головин - прим. soccernews.ru). Не знаю, как его зовут. Вот он понравился" - сказал Виллиан.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии завершился разгромной победой "селесао" со счётом 3:0.

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