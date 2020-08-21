Виллиан рассказал о целях "Арсенала" на предстоящий сезон

Теги виллианарсенал лондонмикель артета

Виллиан рассказал о целях "Арсенала" на предстоящий сезон

Игрок "Арсенала" Виллиан рассказал, какие цели перед собой ставит лондонский клуб на сезон-2020/21

"Когда я общался с Артетой, он сказал, что я ему нужен на три года. До того, как я покину команду, он хочет, чтобы мы попали в Лиги Чемпионов и выиграли ее. Это я и хотел услышать.

За 7 лет в "Челси" я выиграл всё, кроме ЛЧ. Надеюсь, после этого перехода мне удастся выиграть трофей", - цитирует Виллиана The Sun.

Напомним, 32-летний футболист перешел на правах свободного агента из "Челси" в "Арсенал" 14 августа 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: Вейналдум согласится перейти в "Барселону" только при одном условии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры

"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов