Виллиан рассказал о целях "Арсенала" на предстоящий сезон

Игрок "Арсенала" Виллиан рассказал, какие цели перед собой ставит лондонский клуб на сезон-2020/21

"Когда я общался с Артетой, он сказал, что я ему нужен на три года. До того, как я покину команду, он хочет, чтобы мы попали в Лиги Чемпионов и выиграли ее. Это я и хотел услышать.

За 7 лет в "Челси" я выиграл всё, кроме ЛЧ. Надеюсь, после этого перехода мне удастся выиграть трофей", - цитирует Виллиана The Sun.

Напомним, 32-летний футболист перешел на правах свободного агента из "Челси" в "Арсенал" 14 августа 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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