Виллиан рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"



Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан рассказал, что он мог перейти в "Барселону" в 2018 году.

"Единственное предложение от "Барселоны" я получил в прошлом году после окончания чемпионата мира. Это был единственный случай, когда я стал обсуждать переход со своей семьей. Мы решили, что нам очень нравится жить в Лондоне. Было еще несколько факторов, из-за которых мы решили не уезжать", - приводит слова Виллиана DAZN.

Ранее сообщалось, что "Барселона" предлагала за Виллиана около 60 миллионов евро, но получила отказ. По другой информации, каталонский клуб готов подписать хавбека летом 2020 года, когда у него завершится контракт с "Челси".

31-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Месси одобрил назначение Гальярдо на пост главного тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru