Виллиан рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

1 Теги челсибарселонавиллиантрансферы

Виллиан рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"
Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан рассказал, что он мог перейти в "Барселону" в 2018 году.

"Единственное предложение от "Барселоны" я получил в прошлом году после окончания чемпионата мира. Это был единственный случай, когда я стал обсуждать переход со своей семьей. Мы решили, что нам очень нравится жить в Лондоне. Было еще несколько факторов, из-за которых мы решили не уезжать", - приводит слова Виллиана DAZN.

Ранее сообщалось, что "Барселона" предлагала за Виллиана около 60 миллионов евро, но получила отказ. По другой информации, каталонский клуб готов подписать хавбека летом 2020 года, когда у него завершится контракт с "Челси".

31-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Месси одобрил назначение Гальярдо на пост главного тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Барселоне ты нужнее,ресторан подождет

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Баварии" заявили, что не намерены приглашать Арсена Венгера

В "Баварии" заявили, что не намерены приглашать Арсена Венгера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов