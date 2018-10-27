Вингер лондонского "Челси" Виллиан рассказал о своих планах на будущее.

" Мне нравится жить здесь, моей семье тоже нравится Лондон. Я доволен своей игрой в "Челси", все просто фантастично. Я нахожусь здесь уже пять лет и надеюсь остаться еще дольше. Все идеально. Моя семья не хочет уезжать ", - приводит слова 30-летнего бразильца goal.com.

Виллиан перешел в "Челси" летом 2013-го года за 35 миллионов евро из махачкалинского "Анжи". Всего в составе "аристократов" он забил 46 мячей и сделал 44 результативные передачи в 250 матчах.

Напомним, Конте разорвал контракт с "Челси". | soccernews.ru