Виллиан рассказал, почему он не может договориться с "Челси"

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Виллиан рассказал, почему он не может договориться с "Челси"
Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан не исключил вероятности ухода из клуба в летнее трансферное окно.

"У меня с "Челси" довольно сложные переговоры. Клуб предлагает мне контракт на два года, а я хочу получить трехлетнее соглашение. "Челси" не намерен менять предложение, но и я не отступаю. Не знаю, останусь ли я в "Челси". Сейчас я хочу сосредоточиться на оставшейся части сезона. Я не думаю о проблемах и сконцентрирован на результате", - приводит слова Виллиана Goal.com.

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает через полгода. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к нему проявляют "Барселона" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 34 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Виллиан: "Теперь я гражданин Британии". | http://soccernews.ru

 
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