Виллиан рассказал, почему он не может договориться с "Челси"
Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан не исключил вероятности ухода из клуба в летнее трансферное окно.
"У меня с "Челси" довольно сложные переговоры. Клуб предлагает мне контракт на два года, а я хочу получить трехлетнее соглашение. "Челси" не намерен менять предложение, но и я не отступаю. Не знаю, останусь ли я в "Челси". Сейчас я хочу сосредоточиться на оставшейся части сезона. Я не думаю о проблемах и сконцентрирован на результате", - приводит слова Виллиана Goal.com.
Контракт футболиста с лондонским клубом истекает через полгода. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к нему проявляют "Барселона" и "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 34 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18