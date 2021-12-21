Виллиан рассказал, почему он ушел из "Арсенала"
Фото: инстаграм Виллиан/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Коринтианса" Виллиан рассказал, почему он принял решение покинуть лондонский "Арсенал".
"Я не был счастлив в "Арсенале", так как не играл на высоком уровне. Я не был счастлив в команде. Хотя изначально мне все нравилось, я был очень мотивирован в новой команде. Но через три месяца я сказал агенту, что хочу уйти. Я не хочу плохо говорить об "Арсенале", так как это клуб с большой историей. Это был самый сложный период в моей карьере", - сказал Виллиан на ютуб-канале Рио Фердинанда.
33-летний Виллиан выступал за "Арсенал" с 2020 по 2021 годы. Всего он провел за "канониров" 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: "Арсенал" хочет усилиться двумя футболистами "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Кошмар для защитников". "Спартак" ярко представил нового форварда
-
Тер Штеген провел юбилейный матч за "Барселону"
-
"Дженоа" Шевченко отобрала очки у "Аталанты" Миранчука
-
"Арсенал" одержал яркую победу и вышел в полуфинал Кубка Лиги
-
"Ювентус" уверенно обыграл аутсайдера Серии А
-
Жена Карпина назвала самую невыносимую черту характера Валерия
-
Киевское "Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира чемпионата Украины
-
Черчесов назвал лучшего вратаря в истории
-
"Ростов" близок к покупке норвежского полузащитника
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Холанда
-
Девушка Роналду станет героиней сериала Netflix
-
"Спартак" объявил о переходе форварда сборной Ямайки
-
Виллиан рассказал, почему он ушел из "Арсенала"
-
"Вильярреал" одержал третью победу подряд в Ла Лиге
-
Еще два игрока "Реала" заразились коронавирусом
-
Шевченко надеется на переход Миранчука в "Дженоа" на правах аренды
-
Защитник ЦСКА Васин может перейти в другой клуб РПЛ
-
Названа причина, почему талант "Барселоны" Гави играет с развязанными шнурками
-
Защитник "Спартака" Айртон женился (фото)
-
Вратарь "Шахтера" Трубин попробовал себя в новых видах спорта (фото)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18