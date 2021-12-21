Виллиан рассказал, почему он ушел из "Арсенала"

Фото: инстаграм Виллиан/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Коринтианса" Виллиан рассказал, почему он принял решение покинуть лондонский "Арсенал".

"Я не был счастлив в "Арсенале", так как не играл на высоком уровне. Я не был счастлив в команде. Хотя изначально мне все нравилось, я был очень мотивирован в новой команде. Но через три месяца я сказал агенту, что хочу уйти. Я не хочу плохо говорить об "Арсенале", так как это клуб с большой историей. Это был самый сложный период в моей карьере", - сказал Виллиан на ютуб-канале Рио Фердинанда.

33-летний Виллиан выступал за "Арсенал" с 2020 по 2021 годы. Всего он провел за "канониров" 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.

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