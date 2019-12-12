Виллиан считает, что скоро "Челси" с ним заключит новый контракт

Нападающий "Челси" Виллиан заявил, что в скором времени лондонский клуб предложит ему новый контракт. Об этом сообщает Yahoo Sport.

"Я несколько раз говорил, что хочу остаться в "Челси". Мне очень нравится этот клуб, чувствую себя в нем хорошо, как и моя семья. Нам нравится жить в Лондоне.

Стараюсь не думать о новом контракте. Но надеюсь у нас будут хорошие новости в скором", - сказал Виллиан.

31-летний бразилец играет в стане "Челси" с лета 2013 года. В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах АПЛ.

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