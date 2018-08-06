Виллиан сделал заявление по своему будущему

Теги челсивиллиан

Виллиан сделал заявление по своему будущемуВингер лондонского "Челси" Виллиан сделал заявление по своему будущему.

"Мое желание - остаться в клубе, если руководство не хочет меня продать. Никому не известно, что случится в будущем, но я всегда был уверен в своем желании остаться здесь. Моя мысли находятся здесь, в "Челси", но мы не знаем, что случится завтра. Я надеюсь остаться в клубе.

Для меня было ясным то, что мне нравится выступать за "Челси". Я никогда не говорил, что хочу покинуть клуб, но некоторые моменты, которые случились у меня с предыдущим тренером, оставили меня расстроенным. Но теперь наступает новый цикл. У меня был приятный разговор с новым тренером. Надеюсь, этот год может стать победным для нас", - цитирует 29-летнего бразильца goal.com.

Напомним, "Челси" может поучаствовать в трехсторонней сделке с "Реалом" и "Миланом". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов