Вингер лондонского "Челси" Виллиан сделал заявление по своему будущему.

"Мое желание - остаться в клубе, если руководство не хочет меня продать. Никому не известно, что случится в будущем, но я всегда был уверен в своем желании остаться здесь. Моя мысли находятся здесь, в "Челси", но мы не знаем, что случится завтра. Я надеюсь остаться в клубе.

Для меня было ясным то, что мне нравится выступать за "Челси". Я никогда не говорил, что хочу покинуть клуб, но некоторые моменты, которые случились у меня с предыдущим тренером, оставили меня расстроенным. Но теперь наступает новый цикл. У меня был приятный разговор с новым тренером. Надеюсь, этот год может стать победным для нас", - цитирует 29-летнего бразильца goal.com.

Напомним, "Челси" может поучаствовать в трехсторонней сделке с "Реалом" и "Миланом". | soccernews.ru