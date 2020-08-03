Виллиан, скорее всего, покинет "Челси"

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Виллиан, скорее всего, покинет "Челси"

Нападающий "Челси" Виллиан отказался от очередного предложения лондонского клуба о новом контракте, передает The Guardian.

"Синие" хотели подписать с 31-летним футболистом двухлетний контракт, однако бразилец не согласился. Он хочет остаться в "Челси" на три сезона. В том, чтобы форвард остался в клубе, заинтересован главный тренер Фрэнк Лэмпард.

В завершившемся сезоне АПЛ Виллиан провел 47 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.

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