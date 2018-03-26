Виллиан: "Смолов мог бы заиграть в Англии"

Теги федор смоловкраснодарчелсивиллиан

Виллиан: "Смолов мог бы заиграть в Англии"Полузащитник "Челси" и сборной Бразилии Виллиан считает, что у форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова есть потенциал для игры в АПЛ.

"Смолов – отличный игрок. Он техничный, и мне очень нравится, как он играет. Думаю, ему по силам сотворить нечто особенное на чемпионате мира.

Смог бы он заиграть в Англии? Конечно", – сказал Виллиан.

Напомним, что футболисты играли вместе за "Анжи".

Читайте: Черышев: "В Испании всем очень понравилась сборная России, а особенно - Смолов" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов