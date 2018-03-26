Виллиан: "Смолов мог бы заиграть в Англии"

Полузащитник "Челси" и сборной Бразилии Виллиан считает, что у форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова есть потенциал для игры в АПЛ.

"Смолов – отличный игрок. Он техничный, и мне очень нравится, как он играет. Думаю, ему по силам сотворить нечто особенное на чемпионате мира.

Смог бы он заиграть в Англии? Конечно", – сказал Виллиан.

Напомним, что футболисты играли вместе за "Анжи".

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