Виллиан согласился перейти в "Арсенал"

Вингер лондонского "Челси" Виллиан близок к переходу в "Арсенал", сообщает Goal.com.

По информации источника, бразилец уже дал согласие присоединиться к "канонирам" на правах свободного агента.

"Синие" пытались продлить контракт с 31-летним футболистом на два года, но его эти условия не устроили.

В этом сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 22,5 миллионов евро.

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