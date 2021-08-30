Виллиан согласился разорвать контракт с "Арсеналом"

Фото: инстаграм Виллиана/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Арсенала" Виллиан продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, бразилец дал свое согласие на расторжение контракт с "канонирами".

По информации источника, теперь Виллиан перейдет в "Коринтианс".

Отметим, что по соглашению с "Арсеналом" хавбек мог заработать еще 20 миллионов фунтов за два года.

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